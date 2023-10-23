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Врач рассказала, чем опасно неправильное срезание кутикулы

1:49
Здоровье

Удаление кутикулы, если процедура выполняется неправильно, может вызвать негативные последствия для здоровья ногтей. Об этом предупредила доктор медицинских наук, специалист по дерматологии, трихологии и косметологии Татьяна Егорова.

Врач рассказала, чем опасно неправильное срезание кутикулы
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Самостоятельное удаление кутикулы возможно, но предпочтительнее доверить этот процесс профессионалам, так как они обладают специальными навыками и используют специальные масла и составы для предварительного размягчения кутикулы. Важно также выбирать только проверенные салоны для этой процедуры", — подчеркнула эксперт.

Если попытаться самостоятельно удалить кутикулу и сделать это неосторожно, можно повредить матрикс (зону роста ногтя), что приведет к неровному росту ногтя. При использовании необработанных инструментов, таких как ножницы, или инструментов, которыми пользовались другие люди, существует риск заражения различными инфекциями, включая ВИЧ и гепатит, особенно если имеется контакт с кровью. Кроме того, открытые раны после неправильного удаления кутикулы могут стать воротами для патогенных микроорганизмов, таких как стрептококки и стафилококки.

Если вы всё же решаетесь на процедуру удаления кутикулы в домашних условиях, важно иметь свои собственные инструменты для маникюра, которыми никто больше не пользуется. Тем не менее, следует помнить, что чем реже проводится данная процедура, тем лучше, сообщает Москва 24.

"Существуют специальные палочки, которые помогают аккуратно отодвигать кутикулу, а также масла, предназначенные для размягчения её. Поэтому в домашних условиях наилучшим вариантом будет использование палочек и масел", — заключила Татьяна Егорова.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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