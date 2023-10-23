Врач Гинзбург назвал лучший продукт, который снижает холестерин

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе передачи о здоровье на федеральном канале медик поделился информацией о воздействии красной икры на уровень холестерина. По мнению Гинзбурга, бутерброды с красной икрой оказывают положительное воздействие на состояние сосудов и сердца благодаря богатому содержанию полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Эти жирные кислоты способствуют снижению уровня "плохого" холестерина в крови и повышению уровня "хорошего". Это, в свою очередь, помогает защитить организм от развития атеросклероза и продлить продолжительность жизни.

Фото: openverse

Красная икра также богата магнием и триптофаном, который является предшественником серотонина — гормона радости. Поэтому употребление икры способствует улучшению настроения.

Тем не менее, это не означает, что икру можно употреблять в неограниченных количествах. Несмотря на все ее полезные свойства, следует соблюдать умеренность. Рекомендуется не употреблять больше 5 чайных ложек икры за один прием, а также делать перерывы между приемами этого продукта.

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