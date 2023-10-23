Врач Мясников рассказал, приводит ли сладкое к раку

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахар стал центральной темой программы "О самом главном", в которой доктор Александр Мясников выделил основные риски, связанные с углеводами. В настоящее время много обсуждается вопрос о безопасности сахарозаменителей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала запретить их использование, и это вызывает опасения не только из-за потенциальной канцерогенности некоторых из них, но также из-за связанных с ними рисков инфарктов и инсультов.

Фото: openverse

Несмотря на то, что сахарозаменители обещают меньше калорий, они могут оказывать негативное воздействие на микробиом организма, что может привести к ухудшению работы иммунной системы из-за проявления воспалительных процессов, отметил доктор.

Множество продуктов, включая йогурты с добавками и жвачки, содержат в себе сахарозаменители. Однако не только сахарозаменители представляют угрозу. Обычный сахар также несет опасность.

Доктор Мясников подчеркнул, что избыточное потребление сладкого может привести к устойчивости к инсулину, что является отправной точкой для развития диабета, онкологических заболеваний и сердечных проблем.

Быстрые углеводы, такие как белый сахар с гликемическим индексом 100, белый рис и белые макароны способствуют быстрому увеличению уровня сахара в крови, за которым следует быстрое повышение уровня инсулина. Однако с течением времени рецепторы становятся нечувствительными к инсулину, что мешает клеткам принимать сахар. Доктор Мясников рекомендует употреблять медленные углеводы, такие как красный или коричневый рис, макароны грубого помола и черный хлеб из цельных зерен. Он также советует контролировать калорийность пищи и уменьшать ее, особенно если есть предрасположенность к диабету или он уже имеется.

Доктор также обсудил влияние питания на синдром гиперактивности и дефицит внимания у детей. Он подчеркнул, что родители могут существенно влиять на пищевые привычки своих детей, и что употребление газированных напитков, содержащих большое количество сахара, может негативно сказаться на здоровье детей.

Наконец, доктор Мясников обратил внимание на связь между потреблением сладкого и риском развития рака. Он подчеркнул, что около 20% риска развития рака связано с питанием, и что избегание быстрых углеводов и других нежелательных компонентов в питании может снизить этот риск.

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