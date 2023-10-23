Elife: высокобелковая диета ведет к риску развития диабета

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Увлечение высокобелковыми диетами может спровоцировать развитие сахарного диабета. К такому выводу пришли американские ученые. Выводы исследования экспертов Висконсинского университета опубликованы в Elife, журнале, специализирующемся в области биомедицинских наук.

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Белок, он же протеин, жизненно необходим организму для строительства и поддержания костного каркаса, мышечной структуры, регенерации тканей, восстановления красных кровяных телец и многих других целей. Восполнение его запасов происходит с пищей — яйцами, мясом, творогом, бобовыми.

Однако малоподвижный образ жизни может привести к тому, что избыток белка нарушит метаболический баланс и спровоцирует рост жировой массы. Гипотеза подтвердилась в ходе опыта на лабораторных животных. Одной группе мышей давали высокобелковые продукты, другая придерживалась низкобелковой диеты.

Также первой группе предписывались физические нагрузки: мыши тянули тележку с грузом. Однако, несмотря на регулярные силовые упражнения, грызуны все равно набрали вес и по анализам приблизились к преддиабетическому состоянию за счет ухудшения чувствительности к инсулину.

По итогам исследования был сделан вывод: даже при активном образе жизни чрезмерное увлечение модными диетами может существенно навредить здоровью. Выходом может стать сбалансирование употребление белков и повышение интенсивности физических нагрузок, говорится в публикации.

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Белковая диета - польза и вред