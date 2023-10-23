Врачи назвали самые полезные продукты для зрения

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Американской академии офтальмологии (AAO) выявили различные вещества в продуктах питания, которые могут помочь защитить от ухудшения зрения и укрепить общее здоровье глаз. По словам офтальмолога Ребекки, эти питательные вещества могут помочь снизить риск глазных заболеваний, как сообщается на веб-сайте AAO.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

AAO рекомендует включать в свой рацион овощи и фрукты оранжевого цвета, поскольку они богаты витамином А, который необходим для работы сетчатки и выработки слезной жидкости. Сладкий картофель особенно богат витамином А. Всего в 100 граммах содержится более 200% рекомендуемой суточной нормы потребления. Другими хорошими источниками витамина А являются морковь, дыня и абрикосы.

Доказано, что антиоксиданты предотвращают или замедляют возрастную дегенерацию желтого пятна и катаракту. Витамин С, который защищает клетки от повреждения активными формами кислорода, содержится в цитрусовых, персиках, красном перце, помидорах и клубнике. Другой антиоксидант, витамин Е, содержится в авокадо, миндале и семенах подсолнечника. Лютеин и зеаксантин, обладающие сходными свойствами, можно получить из листовых зеленых овощей и ярко окрашенных продуктов, таких как шпинат, салат ромэн, зелень репы, брокколи, горох и яйца. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в холодноводной рыбе, такой как лосось, тунец, сардины, палтус и форель, могут снизить риск возрастных заболеваний глаз и улучшить слезоотделение, что делает их особенно полезными для людей с синдромом сухого глаза.

Медь и цинк также необходимы для сетчатки глаза и могут быть получены из бобовых. Другими хорошими источниками цинка являются устрицы, нежирное красное мясо, птица и обогащенные злаки.

Хотя получение этих питательных веществ из пищи является наилучшим подходом, людям с дегенерацией желтого пятна могут быть полезны пищевые добавки, но перед их употреблением важно проконсультироваться с врачом.

Помимо определенных питательных веществ, поддержание здоровья глаз тесно связано с общим состоянием сердечно-сосудистой системы. Диета с низким содержанием насыщенных жиров и богатая фруктами, овощами и цельными злаками полезна для кровеносных сосудов, которые снабжают глаза кислородом и питательными веществами.

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