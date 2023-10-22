Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые заявили, что красное вино защищает от онкологии и снижает риск инфаркта
У Артёмовска в ходе "мясного" штурма ВСУ завалили своими трупами поле
Домработница Пугачёвой Людмила Дороднова заявила, что больше не будет работать у певицы
ЗРК Patriot уезжают в Израиль — также не видать Киеву больше ни Stinger, ни "умных" бомб
56-летняя звезда сериала Элен и ребята" Элен Ролле так и не вышла замуж
Женщина, которая писала мужу "из ада", жила с другим мужчиной
Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"
Кадры тренировки бойцов, перешедших из ВСУ на сторону России
Бывший командир полка Свердловской ГИБДД Борис Литвин скончался в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Врач назвала пищевые привычки, которые помогут сохранить здоровье после 40

2:09
Здоровье

Врач Екатерина Волкова поделилась информацией о пищевых привычках, способных поддержать фигуру и здоровье в зрелом возрасте. Согласно ее мнению, наши пищевые привычки имеют огромное значение, влияя на уровень энергии, работу желудочно-кишечного тракта, гормональную систему и даже наше настроение. Особенно важно обращать на это внимание после достижения 40-летнего возраста.

Врач назвала пищевые привычки, которые помогут сохранить здоровье после 40
Фото: openverse.org

Одним из ключевых аспектов является регулярное потребление белка. Он обеспечивает чувство сытости и предоставляет организму полезные калории, которые не скапливаются в области живота и боков.

"Обрывки белковых цепей, или аминокислоты, играют важную роль в создании гормонов, укреплении волос, формировании мышечной массы и способствуют сохранению молодости кожи". — отмечает Волкова.

Еще одним важным компонентом являются жиры. Они необходимы для правильной работы всех органов и систем организма, обеспечивают энергией. Чтобы избежать недостатка полезных жиров, рекомендуется включить в рацион оливковое масло, рыбу, орехи, а также не забывать о мясе и молочных продуктах.

Овощи также играют важную роль в поддержании нормальной микрофлоры кишечника, поэтому их наличие в каждом приеме пищи рекомендуется. Врач Волкова предлагает выделять половину порции под морковь, капусту, зелень, перец, томаты и огурцы.

Следует стремиться выбирать продукты с максимальным содержанием витаминов и минералов. В частности, после 40 лет становится важным уделять внимание йоду, который поддерживает здоровье молочных желез и либидо.

Витамин В12 помогает бороться с депрессиями, а витамин В6, часто называемый "витамином счастья", также играет важную роль. Не забывайте о кальции, который можно получить из молочных продуктов, чернослива, листовых овощей, цветной капусты и куриных яиц.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Ретюнская Татьяна
Проводит индивидуальную терапию и семейное консультирование
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, писавшую мужу “из ада”
Сатановский отреагировал на своё скандальное увольнение после оскорблений Захаровой
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку, которую она совершает в отношении Путина
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Ученые открыли всеобщий закон эволюции
Ученые открыли всеобщий закон эволюции
Последние материалы
ЗРК Patriot уезжают в Израиль — также не видать Киеву больше ни Stinger, ни "умных" бомб
56-летняя звезда сериала Элен и ребята" Элен Ролле так и не вышла замуж
Женщина, которая писала мужу "из ада", жила с другим мужчиной
Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"
Как виноградный лук стал пореем, и как его выращивать
Кадры тренировки бойцов, перешедших из ВСУ на сторону России
Бывший командир полка Свердловской ГИБДД Борис Литвин скончался в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
Баранец сказал, что РФ найдёт средство от ракет ATACMS: "Снимаем как мух с потолка"
Стоматолог рассказала, какое средство поможет от язвочек во рту
Нутрициолог рассказала об опасных последствиях недоедания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников