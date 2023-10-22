Врач назвала пищевые привычки, которые помогут сохранить здоровье после 40

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Екатерина Волкова поделилась информацией о пищевых привычках, способных поддержать фигуру и здоровье в зрелом возрасте. Согласно ее мнению, наши пищевые привычки имеют огромное значение, влияя на уровень энергии, работу желудочно-кишечного тракта, гормональную систему и даже наше настроение. Особенно важно обращать на это внимание после достижения 40-летнего возраста.

Фото: openverse.org

Одним из ключевых аспектов является регулярное потребление белка. Он обеспечивает чувство сытости и предоставляет организму полезные калории, которые не скапливаются в области живота и боков.

"Обрывки белковых цепей, или аминокислоты, играют важную роль в создании гормонов, укреплении волос, формировании мышечной массы и способствуют сохранению молодости кожи". — отмечает Волкова.

Еще одним важным компонентом являются жиры. Они необходимы для правильной работы всех органов и систем организма, обеспечивают энергией. Чтобы избежать недостатка полезных жиров, рекомендуется включить в рацион оливковое масло, рыбу, орехи, а также не забывать о мясе и молочных продуктах.

Овощи также играют важную роль в поддержании нормальной микрофлоры кишечника, поэтому их наличие в каждом приеме пищи рекомендуется. Врач Волкова предлагает выделять половину порции под морковь, капусту, зелень, перец, томаты и огурцы.

Следует стремиться выбирать продукты с максимальным содержанием витаминов и минералов. В частности, после 40 лет становится важным уделять внимание йоду, который поддерживает здоровье молочных желез и либидо.

Витамин В12 помогает бороться с депрессиями, а витамин В6, часто называемый "витамином счастья", также играет важную роль. Не забывайте о кальции, который можно получить из молочных продуктов, чернослива, листовых овощей, цветной капусты и куриных яиц.

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