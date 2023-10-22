Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач назвала пищевые привычки, которые помогут сохранить здоровье после 40
У Артёмовска в ходе "мясного" штурма ВСУ завалили своими трупами поле
Домработница Пугачёвой Людмила Дороднова заявила, что больше не будет работать у певицы
ЗРК Patriot уезжают в Израиль — также не видать Киеву больше ни Stinger, ни "умных" бомб
56-летняя звезда сериала Элен и ребята" Элен Ролле так и не вышла замуж
Женщина, которая писала мужу "из ада", жила с другим мужчиной
Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"
Кадры тренировки бойцов, перешедших из ВСУ на сторону России
Бывший командир полка Свердловской ГИБДД Борис Литвин скончался в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Ученые заявили, что красное вино защищает от онкологии и снижает риск инфаркта

1:04
Здоровье

Дискуссии о воздействии красного вина на организм человека ведутся уже длительное время. Некоторые исследователи утверждают, что даже небольшие дозы вина не способствуют улучшению состояния здоровья.

Ученые заявили, что красное вино защищает от онкологии и снижает риск инфаркта
Фото: "Wine" by sk8geek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Другие, напротив, убеждены в благотворном воздействии красного вина, при умеренном употреблении, на организм человека. Эти ученые представляют следующие аргументы в поддержку своей гипотезы.

Красное вино, при умеренном употреблении, способно снижать риски развития инфарктов и инсультов. Этот эффект, по мнению ученых, объясняется наличием в вине полифенолов, которые способствуют снижению уровня вредного холестерина.

Кроме того, при соблюдении допустимых норм употребления красного вина, возможно снижение вероятности развития рака легких, также благодаря положительному воздействию полифенолов.

Тем не менее, несмотря на аргументы, представленные учеными, вопрос о полезности красного вина остается недостаточно изученным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Агринская Ольга
Врач-инфекционист, гепатолог, паразитолог, гастроэнтеролог
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Малышева Елена
Специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита, гепатита, цирроза печени и других заболеваний желудочно-кишечного тракта
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, писавшую мужу “из ада”
Сатановский отреагировал на своё скандальное увольнение после оскорблений Захаровой
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку, которую она совершает в отношении Путина
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Ученые открыли всеобщий закон эволюции
Ученые открыли всеобщий закон эволюции
Последние материалы
ЗРК Patriot уезжают в Израиль — также не видать Киеву больше ни Stinger, ни "умных" бомб
56-летняя звезда сериала Элен и ребята" Элен Ролле так и не вышла замуж
Женщина, которая писала мужу "из ада", жила с другим мужчиной
Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"
Как виноградный лук стал пореем, и как его выращивать
Кадры тренировки бойцов, перешедших из ВСУ на сторону России
Бывший командир полка Свердловской ГИБДД Борис Литвин скончался в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
Баранец сказал, что РФ найдёт средство от ракет ATACMS: "Снимаем как мух с потолка"
Стоматолог рассказала, какое средство поможет от язвочек во рту
Нутрициолог рассказала об опасных последствиях недоедания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников