Ученые заявили, что красное вино защищает от онкологии и снижает риск инфаркта

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дискуссии о воздействии красного вина на организм человека ведутся уже длительное время. Некоторые исследователи утверждают, что даже небольшие дозы вина не способствуют улучшению состояния здоровья.

Фото: "Wine" by sk8geek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Другие, напротив, убеждены в благотворном воздействии красного вина, при умеренном употреблении, на организм человека. Эти ученые представляют следующие аргументы в поддержку своей гипотезы.

Красное вино, при умеренном употреблении, способно снижать риски развития инфарктов и инсультов. Этот эффект, по мнению ученых, объясняется наличием в вине полифенолов, которые способствуют снижению уровня вредного холестерина.

Кроме того, при соблюдении допустимых норм употребления красного вина, возможно снижение вероятности развития рака легких, также благодаря положительному воздействию полифенолов.

Тем не менее, несмотря на аргументы, представленные учеными, вопрос о полезности красного вина остается недостаточно изученным.

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