Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с язвочками во рту. Эти неприятные папулы могут возникать практически в любом месте ротовой полости. Возможно, инфекция попадала в открытую ранку либо это хроническая травма. У людей с брекетами или ещё с какими-либо конструкциями часто бывают ранки во рту. Бывает, что иммунитет снизился, либо витаминов в организме не хватает. Причин может быть множество, однако бить тревогу надо, если поднимается температура, если долгое время язвочка не проходит и не заживает, рассказала читателям Pravda.Ru стоматолог, гигиенист сети научных стоматологий "Дантистофф" Мадонна Цаликова.
"По-хорошему нужно прополоскать полость рта либо использовать мирамистин в спрее, антисептик подойдет любой. Опять же долгое время антисептики нельзя использовать, потому что полезные бактерии в микрофлоре в полости рта уничтожаются, и флора смещается в негативную сторону. Антисептик нельзя использовать более 3 дней подряд", — отмечает эксперт.
Если язвочки не проходят через неделю, то необходимо посетить стоматолога, он поставит точный диагноз и назначит лечение.
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