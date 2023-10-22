Стоматолог рассказала, какое средство поможет от язвочек во рту

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с язвочками во рту. Эти неприятные папулы могут возникать практически в любом месте ротовой полости. Возможно, инфекция попадала в открытую ранку либо это хроническая травма. У людей с брекетами или ещё с какими-либо конструкциями часто бывают ранки во рту. Бывает, что иммунитет снизился, либо витаминов в организме не хватает. Причин может быть множество, однако бить тревогу надо, если поднимается температура, если долгое время язвочка не проходит и не заживает, рассказала читателям Pravda.Ru стоматолог, гигиенист сети научных стоматологий "Дантистофф" Мадонна Цаликова.

Фото: "Sarah Stambaugh - teeth" by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0.

"По-хорошему нужно прополоскать полость рта либо использовать мирамистин в спрее, антисептик подойдет любой. Опять же долгое время антисептики нельзя использовать, потому что полезные бактерии в микрофлоре в полости рта уничтожаются, и флора смещается в негативную сторону. Антисептик нельзя использовать более 3 дней подряд", — отмечает эксперт.

Если язвочки не проходят через неделю, то необходимо посетить стоматолога, он поставит точный диагноз и назначит лечение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...