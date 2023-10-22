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Нутрициолог рассказала об опасных последствиях недоедания

1:28
Здоровье

Правильное питание — это ключ к здоровью и благополучию. Организму нужны макро- и микроэлементы, витамины и антиоксиданты, чтобы функционировать оптимально. Недоедание может иметь серьезные последствия для нашего организма, предупреждает читателей Pravda.Ru специалист по коррекции веса и пищевому поведению, психолог-нутрициолог Московского Института Психоанализа Ольга Матвеева.

Нутрициолог рассказала об опасных последствиях недоедания
Фото: https://www.dstv.com/mzansimagic/en-za/news/dangerous-diets-before-your-wedding

Симптомы недоедания:

  • Потеря веса.
  • Слабость и усталость.
  • Проблемы с памятью и концентрацией внимания.
  • Проблемы с кожей и волосами: сухость и шелушение кожи, ломкость волос и их выпадение.
  • Нарушения менструального цикла.

Последствия недоедания:

  • Ваш организм начинает заимствовать белок из мышц в качестве источника энергии, что может привести к потере мышечной массы.
  • Недоедание уменьшает способность вашего иммунитета бороться с вирусами и инфекциями, что делает вас более уязвимыми перед болезнями.
  • Недостаток кальция и витамина D из-за недоедания может привести к остеопорозу, что увеличивает риск переломов костей.
  • Дефицит питания может вызвать депрессию, тревожность и другие психологические проблемы.
  • Недоедание может стать причиной развития нарушений пищевого поведения, таких как булимия или анорексия.

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Автор Ирина Гусакова
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