Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гинеколог Волкова назвала пять главных правил похудения для женщин
Умерла заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета
Агутин прокомментировал слухи о большом количестве заграничной недвижимости
Врач поделился, какие витамины нужны для укрепления иммунитета зимой
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский должен уйти с поста президента
Фигуристка Туктамышева приостановила карьеру
Врач Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью
Лариса Долина о Юрие Шатунове: "Феномен успеха мне до сих пор непонятен"

Wiley: фруктоза увеличивает аппетит и стимулирует набор веса

1:37
Здоровье

Диетолог Ричард Джонсон предположил, что основным фактором, способствующим увеличению веса, являются не жиры или углеводы, а фруктоза, согласно исследованию, опубликованному в онлайн-библиотеке Wiley. Джонсон, исследователь из Университета Аншутц в Колорадо, утверждает, что фруктоза, моносахарид, обычно встречающийся в природе и используемый в качестве подсластителя в пищевой промышленности, играет ключевую роль в увеличении веса.

Wiley: фруктоза увеличивает аппетит и стимулирует набор веса
Фото: openverse.org

Фруктоза, также известная как фруктовый сахар (C6H12O6), может естественным образом вырабатываться в организме из углеводов, в частности глюкозы. Исследование Джонсона показало, что фруктоза снижает уровень активной энергии в организме, в частности аденозинтрифосфата (АТФ), что приводит к усилению чувства голода. Следовательно, люди теряют контроль над своим аппетитом и потребляют больше богатой углеводами, жирной и высококалорийной пищи. Эти продукты являются не причиной увеличения веса, а скорее средством, с помощью которого организм пытается восстановить уровень энергии.

Джонсон также заметил, что фруктоза вызывает переход организма в режим пониженной активности. Медведи, например, употребляют фрукты перед зимней спячкой, поскольку это помогает им успокоиться и уменьшить использование накопленных калорий в виде жира. Аналогичным образом, в организме человека восполнение энергии за счет жира затруднено из-за действия фруктозы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Можно ли растолстеть от фруктов и овощей? (русская озвучка)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, писавшую мужу “из ада”
Сатановский отреагировал на своё скандальное увольнение после оскорблений Захаровой
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку, которую она совершает в отношении Путина
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Последние материалы
Гинеколог Волкова назвала пять главных правил похудения для женщин
Умерла заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета
Wiley: фруктоза увеличивает аппетит и стимулирует набор веса
Агутин прокомментировал слухи о большом количестве заграничной недвижимости
Врач поделился, какие витамины нужны для укрепления иммунитета зимой
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский должен уйти с поста президента
Фигуристка Туктамышева приостановила карьеру
Врач Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью
Лариса Долина о Юрие Шатунове: "Феномен успеха мне до сих пор непонятен"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников