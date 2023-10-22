Wiley: фруктоза увеличивает аппетит и стимулирует набор веса

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Ричард Джонсон предположил, что основным фактором, способствующим увеличению веса, являются не жиры или углеводы, а фруктоза, согласно исследованию, опубликованному в онлайн-библиотеке Wiley. Джонсон, исследователь из Университета Аншутц в Колорадо, утверждает, что фруктоза, моносахарид, обычно встречающийся в природе и используемый в качестве подсластителя в пищевой промышленности, играет ключевую роль в увеличении веса.

Фото: openverse.org

Фруктоза, также известная как фруктовый сахар (C6H12O6), может естественным образом вырабатываться в организме из углеводов, в частности глюкозы. Исследование Джонсона показало, что фруктоза снижает уровень активной энергии в организме, в частности аденозинтрифосфата (АТФ), что приводит к усилению чувства голода. Следовательно, люди теряют контроль над своим аппетитом и потребляют больше богатой углеводами, жирной и высококалорийной пищи. Эти продукты являются не причиной увеличения веса, а скорее средством, с помощью которого организм пытается восстановить уровень энергии.

Джонсон также заметил, что фруктоза вызывает переход организма в режим пониженной активности. Медведи, например, употребляют фрукты перед зимней спячкой, поскольку это помогает им успокоиться и уменьшить использование накопленных калорий в виде жира. Аналогичным образом, в организме человека восполнение энергии за счет жира затруднено из-за действия фруктозы.

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