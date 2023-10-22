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Врач поделился, какие витамины нужны для укрепления иммунитета зимой

2:20
Здоровье

Доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская рассказала о том, как витамины С и D могут помочь укрепить организм в зимние месяцы, когда распространены простудные заболевания, сообщает "Российская газета".

Врач поделился, какие витамины нужны для укрепления иммунитета зимой
Фото: openverse

Каневская объяснила, что эти два витамина играют различную роль в поддержании иммунной системы, и их потребление, как правило, увеличивается в холодную погоду.

Известно, что витамин С стимулирует функции белых кровяных телец, усиливая иммунный ответ организма. Это также может облегчить симптомы инфекций верхних дыхательных путей. Концентрация витамина С в крови и лейкоцитов может значительно снизиться в начале инфекции, но вернуться к норме после выздоровления. Каневская рекомендовала включить в рацион продукты, богатые витамином С, в том числе черную смородину, красный болгарский перец, киви, гуаву, апельсины, клубнику, брокколи, лимоны и другие фрукты и овощи.

Витамин D, с другой стороны, играет решающую роль в регуляции образования и специализации новых клеток, в том числе в иммунной системе. Клинические исследования показали, что люди с дефицитом витамина D более восприимчивы к развитию лихорадки после контакта с живым вирусом гриппа в течение зимы. Дети с нормальным уровнем витамина D, как правило, реже болеют респираторными инфекциями. Каневская подчеркнула, что простого использования солнечного света и диеты может быть недостаточно для поддержания оптимального уровня витамина D. Поэтому рекомендуется принимать добавки с витамином D, но дозировка должна определяться медицинским работником.

Каневская предостерегла от употребления витаминов без разбора и подчеркнула, что предотвратить передозировку витаминов можно только с помощью лабораторного мониторинга уровня микроэлементов в сыворотке крови, который следует проводить каждые три месяца. Также стоит отметить, что передозировка витамина D может быть более опасной, чем передозировка витамина С, поскольку витамин D жирорастворим и дольше остается в организме, потенциально накапливаясь до вредных уровней.

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Главный разрушитель иммунной системы. Как укрепить иммунитет?🧐
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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