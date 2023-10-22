В Наньчане выяснили, что кофе снижает риск мигрени

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Наньчанского университета сделали примечательное открытие: потребление кофе, по-видимому, снижает риск мигрени, но не оказывает аналогичного эффекта на другие неврологические заболевания. Это исследование было опубликовано в Европейском журнале клинического питания.

Фото: openverse.org

Чтобы исследовать эту взаимосвязь, ученые исследовали связь между специфическими генетическими мутациями (известными как однонуклеотидные полиморфизмы), которые связаны с вероятностью употребления человеком кофе, и его восприимчивостью к различным неврологическим заболеваниям. Сосредоточившись исключительно на генетических данных, исследователи смогли исключить влияние внешних факторов, таких как другие заболевания и финансовое положение, используя подход, известный как менделевская рандомизация.

В ходе своего анализа ученые выявили 40 мутаций, надежно связанных с потреблением кофе. Интересно, что было обнаружено, что наличие этих мутаций значительно снижает риск мигрени, однако это не оказало заметного влияния на риск других неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз.

Хотя эти результаты являются убедительными, исследователи признают определенные ограничения в рамках своего исследования. Примечательно, что большинство участников были европейского происхождения, и в исследовании не оценивалось фактическое количество кофе, потребляемого испытуемыми.

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