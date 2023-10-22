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JAMA Network: дочери-подростки женщин с депрессией оказались склонны к полноте

1:32
Здоровье

Канадские исследователи из Университета Далхаузи в Галифаксе провели исследование, изучающее связь между депрессивными расстройствами у взрослых и физическим благополучием их потомства. Их выводы были опубликованы в уважаемом научном журнале JAMA Network Open.

JAMA Network: дочери-подростки женщин с депрессией оказались склонны к полноте
Фото: Оpenverse

Исследование привело к выводу, что семейная история эмоциональных расстройств, таких как депрессия и биполярное расстройство, может повлиять на метаболизм следующего поколения.

Исследование выявило заметную гендерную специфику. Было замечено, что, когда у женщин были расстройства настроения, их дочери в возрасте 12 лет и старше проявляли склонность к быстрому набору веса по сравнению со своими сверстницами без такой генетической предрасположенности. Однако эта тенденция не проявлялась среди мальчиков.

Это научное исследование имеет важное значение для углубления нашего понимания сложной взаимосвязи между метаболизмом и психическим здоровьем. Выявление этих закономерностей способствует разработке более точных медицинских вмешательств и стратегий лечения.

Кроме того, эти результаты подчеркивают сложную взаимосвязь между генетикой, метаболическим благополучием и психическим здоровьем. Они подтверждают идею о том, что психическое здоровье — это не только вопрос здоровья мозга; оно неразрывно связано с нашим физическим здоровьем, как подчеркивают исследователи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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