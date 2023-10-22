Врач Алисова перечислила самые полезные продукты для пищеварения

В статье для портала "Медикфорум" гастроэнтеролог Александра Алисова поделилась мнением о наиболее полезных продуктах, способствующих оптимальному пищеварению.
Эксперт подчеркнул важнейшую роль кишечника в процессе пищеварения, поскольку в нем находится более 70% клеток, ответственных за выработку антител. Алисова подчеркнула ключевую роль кишечных бактерий в расщеплении клетчатки и выработке необходимых организму витаминов. Таким образом, поддержание здорового кишечника может оказать значительное влияние на профилактику заболеваний и уменьшение воспаления, пояснила она.
По словам доктора Алисовой, главными продуктами, способствующими здоровью кишечника, являются кокосы, мята и ягоды. Она предположила, что включение этих продуктов в свой рацион может помочь предотвратить такие проблемы, как запор, метаболический дисбаланс, рак толстой кишки и вздутие живота.
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