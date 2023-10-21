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Суставы при перемене погоды болят из-за изменения атмосферного давления

1:17
Здоровье

Причиной боли в суставах при перемене погоды может быть колебание атмосферного давления. Такое мнение высказала врач-ревматолог сети "Клиника Фомина" Валерия Король.

Суставы при перемене погоды болят из-за изменения атмосферного давления
Фото: "Angelina Jolie Leg Pose" by ptxdview is licensed under CC BY 2.0.

Король считает, что дискомфорт в суставах в такие периоды может возникать из-за изменения температуры воздуха, показателей влажности и атмосферного давления.

Врач уверена, что основным фактором, усиливающим боли при артрите, является изменение барометрического давления, которое способствует сжатию и расширению сухожилий, мышц и нервных окончаний.

"Изменения атмосферного давления, которые происходят при изменении погоды, могут вызвать изменения давления в суставах, что может сделать нервные окончания более чувствительными и усилить боли", — сказала Король, которую цитирует Газета.Ru.

Согласно другой теории, на боли в суставах негативно влияет холодная погода. Врач напомнила, что в холод или дождь люди, как правило, мало двигаются, из-за чего количество синовиальной жидкости в их суставах уменьшается, а приток крови к суставам ухудшается. Это вызывает боль и ощущение скованности, добавила ревматолог.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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