Люди, придерживающиеся веганской или вегетарианской диеты, обычно испытывают нехватку микроэлементов, необходимых для здоровья. На это обратила внимание онколог, нутрициолог, эксперт компании Solgar Елена Кочнева.
"Все белковые молекулы в нашем организме построены из аминокислот, восемь из них не синтезируются в нашем организме, а поступают только с пищей. Человек с веганским типом питания не может оставаться здоровым без дополнительной нутриентной поддержки", — сказала Кочнева.
Врач подчеркнула, что всем веганам нужно обязательно дополнительно вводить в свой рацион добавки эссенциальных аминокислот и добавки спируллины, в которой содержатся все незаменимые аминокислоты.
Веганам также важно дополнительно принимать железосодержащие препараты, и витамины В12 и D, которые должны быть в их рационе круглый год, пишет Газета.Ru.
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