Веганам необходимо дополнять свой рацион железом, витаминами В12 и D и аминокислотами

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, придерживающиеся веганской или вегетарианской диеты, обычно испытывают нехватку микроэлементов, необходимых для здоровья. На это обратила внимание онколог, нутрициолог, эксперт компании Solgar Елена Кочнева.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

"Все белковые молекулы в нашем организме построены из аминокислот, восемь из них не синтезируются в нашем организме, а поступают только с пищей. Человек с веганским типом питания не может оставаться здоровым без дополнительной нутриентной поддержки", — сказала Кочнева.

Врач подчеркнула, что всем веганам нужно обязательно дополнительно вводить в свой рацион добавки эссенциальных аминокислот и добавки спируллины, в которой содержатся все незаменимые аминокислоты.

Веганам также важно дополнительно принимать железосодержащие препараты, и витамины В12 и D, которые должны быть в их рационе круглый год, пишет Газета.Ru.

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