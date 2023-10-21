При ЭКО необходимо есть больше белковой пищи

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вегетарианство может обернуться серьёзными проблемами у женщин, которые хотят стать мамами. Об этом напомнила врач-репродуктолог центра репродукции "Линия жизни" Анна Ильина.

Фото: https://search.creativecommons.org/

"Если на программе ЭКО женщина употребляет недостаточно белка, это всегда риск гиперстимуляции на этапе проведения стимуляции яичников. Это связано с тем, что в сыворотке крови не хватает белка, и внутриклеточная жидкость выходит во внеклеточное пространство", — объяснила Ильина.

Именно поэтому всем женщинам, планирующим беременность, репродуктологи рекомендуют потреблять больше белка, пишет Газета.Ru. Особенно это касается женщин, придерживающихся веганской или вегетарианской диеты, подчеркнула врач.

Ильина добавила, что веганская диета не ведёт ни к чему хорошему и у мужчин, готовящихся к отцовству, потому что из-за нехватки белка способность сперматозоидов к оплодотворению яйцеклетки значительно уменьшается.

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