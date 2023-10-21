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Врачи объяснили, каким должно быть верхнее давление, и что оно показывает

2:59
Здоровье

Артериальная гипертония — это одно из наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, характеризующееся постоянным увеличением артериального давления. Этот повышенный показатель давления может представлять серьезную угрозу для здоровья, так как он может быть связан с различными осложнениями, включая инсульты, инфаркты, почечную недостаточность и другие проблемы, как отмечает врач Надежда Подкорытова.

Врачи объяснили, каким должно быть верхнее давление, и что оно показывает
Фото: openverse

Систолическое давление представляет собой давление в артериях в момент сокращения сердца и выброса крови в кровеносную систему. Это верхнее значение при измерении артериального давления. С другой стороны, диастолическое давление представляет собой давление в артериях в период между сокращениями сердца, когда оно расслаблено. Это нижнее значение при измерении давления.

Имея понимание о значениях верхнего и нижнего давления, можно получить более полное представление о состоянии сердечно-сосудистой системы. Последние международные рекомендации указывают на то, что оптимальные значения артериального давления должны находиться в пределах 120-129 мм рт. ст. для систолического давления и 70-79 мм рт. ст. для диастолического давления, сообщает neprosto.ru.

Если значения систолического и диастолического давления превышают 140/90 мм рт. ст., это может свидетельствовать о наличии артериальной гипертонии. Важно отметить, что для пожилых людей и тех, у кого есть другие заболевания, допустимы более высокие значения.

Молодые люди также могут столкнуться с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому важно следить за своим давлением в любом возрасте. Измерение давления играет важную роль в профилактике и поддержании здорового образа жизни. Если у вас есть высокое или низкое давление, это может быть сигналом о наличии других заболеваний и требовать консультации врача.

Помимо измерения давления, важно также уделять внимание правильному питанию, физической активности, управлению стрессом и избегать вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя. Регулярные визиты к врачу и следование его рекомендациям также играют важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов.

Проблемы с артериальным давлением могут возникнуть в любом возрасте, поэтому важно обращать на них внимание и предпринимать необходимые шаги для поддержания здоровья. Измерение давления, соблюдение рекомендаций врачей и здоровый образ жизни могут сыграть ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и поддержании оптимального состояния организма.

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ГИПЕРТОНИЯ - ЭТО СИМПТОМ? ВТОРИЧНАЯ ГИПЕРТОНИЯ!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
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Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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