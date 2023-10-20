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Сексолог Кузнецов объяснил, почему у мужчин снижается сексуальное желание

1:47
Здоровье

Снижение сексуального желания у мужчин, называемое гипоактивным расстройством сексуального влечения, может иметь разнообразные причины и влиять на качество сексуальной жизни. Врач-психотерапевт и сексолог Андрей Кузнецов подчеркнул, что это состояние может возникать из-за различных факторов, включая психологические, биологические и социальные аспекты.

Сексолог Кузнецов объяснил, почему у мужчин снижается сексуальное желание
Фото: Openverse

Андрей Кузнецов отметил, что среди главных причин снижения сексуального желания у мужчин часто встречаются стрессы, психические расстройства, проблемы в отношениях, беспокойство о результативности полового акта и склонность к просмотру порнографии. Эти факторы могут отвлекать внимание от эротических сигналов и снижать сексуальное желание. Потребление табака, наркотиков и алкоголя также может оказывать негативное воздействие на либидо, создавая зависимость от химических или сексуальных стимулов.

Помимо психологических аспектов, снижение сексуального желания может быть вызвано биологическими факторами, такими как заболевания, дефицит тестостерона и гормонов щитовидной железы, а также прием лекарственных препаратов, включая антидепрессанты и анксиолитики.

Социальные факторы также оказывают влияние на сексуальное желание, включая ограничивающие религиозные и культурные убеждения, отсутствие партнера или низкую частоту занятия сексом.

Врач подчеркнул, что снижение сексуального желания — это проблема, которая требует внимания и лечения. Пациентам рекомендуется обратиться к врачу-психотерапевту, который проведет диагностику и поможет выявить причины и решения данной проблемы.

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