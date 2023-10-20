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Врач: какие пять витаминов нужно принимать женщине после 50 лет

2:06
Здоровье

Женщинам после 50 лет предстоит непростой период, поскольку уже в этом возрасте на горизонте возникает менопауза. Климакс приводит к гормональной перестройке организма, поэтому так важно в это время позаботиться о своем здоровье, и правильно подобранные витамины помогут сохранить молодость и активность, рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Врач: какие пять витаминов нужно принимать женщине после 50 лет
Фото: openverse
  • Витамин D: Регулирует обмен кальция и фосфора, выступает как профилактика онкологии, поскольку обладает противоопухолевым действием, способствует усвоению ретинола.
  • Витамин С: Очень важный антиоксидант для здоровья сердца и сосудов.
  • Витамин E: Помогает замедлить процессы старения, поддерживает сердечно-сосудистую систему и улучшает зрение.
  • Витамин A: Антиоксидант, который помогает продлить молодость.
  • Витамины группы В: Необходимы для нормальной работы нервной системы.

Кроме витаминов, женщинам после 50 лет также важно употреблять другие биологически значимые элементы, такие как кальций, магний и омега-3 жирные кислоты.

При выборе витаминного комплекса для женщин в возрасте, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • Форма выпуска: Витамины могут быть в виде таблеток, капсул, жидкостей или порошков. Выбирайте ту форму, которая будет для вас наиболее удобной и комфортной.
  • Консультация врача: Какие витамины принимать женщине после 50 лет, должен решать врач, так как профицит этих веществ не менее вреден, чем дефицит.

Некоторые витаминные комплексы содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания полноценных обменных процессов в организме. Однако чтобы получить максимальную пользу от приема витаминов, стоит обратиться к врачу для выбора специализированных препаратов для лечения климактерических расстройств, если они нужны, отмечает врач.

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Автор Ирина Гусакова
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Маммолог-онколог
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Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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