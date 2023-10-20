Женщинам после 50 лет предстоит непростой период, поскольку уже в этом возрасте на горизонте возникает менопауза. Климакс приводит к гормональной перестройке организма, поэтому так важно в это время позаботиться о своем здоровье, и правильно подобранные витамины помогут сохранить молодость и активность, рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Кроме витаминов, женщинам после 50 лет также важно употреблять другие биологически значимые элементы, такие как кальций, магний и омега-3 жирные кислоты.
При выборе витаминного комплекса для женщин в возрасте, стоит обратить внимание на следующие моменты:
Некоторые витаминные комплексы содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания полноценных обменных процессов в организме. Однако чтобы получить максимальную пользу от приема витаминов, стоит обратиться к врачу для выбора специализированных препаратов для лечения климактерических расстройств, если они нужны, отмечает врач.
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