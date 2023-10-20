Кремний является самым распространенным химическим элементом биосферы после кислорода. Он содержится в растительной пище и питьевой воде. Кремний важен для здоровья костей, кожи, волос, ногтей, суставов и соединительной ткани. Он также помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от свободных радикалов, рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Вот некоторые продукты, которые содержат кремний:
Недостаток кремния в организме может привести к различным проблемам со здоровьем. Вот некоторые из них:
Недостаток кремния также может привести к проблемам с желчным пузырем и щитовидной железой. Чтобы предотвратить дефицит кремния, следует употреблять пищу, богатую этим элементом.
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