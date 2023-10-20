Врач рассказала, чем чреват дефицит кремния в организме

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кремний является самым распространенным химическим элементом биосферы после кислорода. Он содержится в растительной пище и питьевой воде. Кремний важен для здоровья костей, кожи, волос, ногтей, суставов и соединительной ткани. Он также помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от свободных радикалов, рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Вот некоторые продукты, которые содержат кремний:

нут, фасоль, репа;

арахис, чечевица;

зеленый горох, дыня, ананас;

брокколи, свекла, бананы;

авокадо, картофель, цветная капуста, огурцы, редька, редис, тыква;

коричневый рис, кукуруза, цельное зерно, бобовые, капуста, крапива, хвощ, одуванчик, клубника, вишня, абрикосы, бананы, инжир, земляника.

Недостаток кремния в организме может привести к различным проблемам со здоровьем. Вот некоторые из них:

слабость и усталость;

ослабление иммунной системы;

ухудшение состояния кожи, волос и ногтей;

ухудшение зрения;

размягчение костей;

развитие болезней сердечно-сосудистой системы;

нарушение фосфорно-кальциевого обмена.

Недостаток кремния также может привести к проблемам с желчным пузырем и щитовидной железой. Чтобы предотвратить дефицит кремния, следует употреблять пищу, богатую этим элементом.

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