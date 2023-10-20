Врачи назвали внезапное сердцебиение сразу после употребления алкоголя предвестником скорой смерти

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Внезапное сердцебиение после употребления алкоголя, а также возникшее на следующий день после праздника, может служить тревожным сигналом и предупреждать о возможном опасном состоянии. Оно чревато серьёзными осложнениям, включая обширный инсульт.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Нарушение ритма сердца, как пояснил кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин, часто называется "синдромом праздничного сердца" (СПС). Основным нарушением в данном случае является мерцательная аритмия. Пациенты, пережившие СПС, часто описывают его как ощущение, будто сердце "выпрыгивает из груди".

Эти симптомы могут сопровождаться резкой слабостью, одышкой и иногда болями в грудной клетке. Одним из серьёзных осложнений мерцательной аритмии является формирование тромба в предсердии сердца. В случае появления подобных симптомов врач советует как можно скорее вызвать скорую медицинскую помощь.

Утин отметил, что неприятные изменения иногда фиксируются следующей ночью или на следующий день после возлияний.

"Например, утром и без того тяжёлого понедельника", — уточнил врач.

Кардиолог Тамаз Гаглошвили подчёркивает, что даже умеренное употребление алкоголя может провоцировать развитие аритмии.

"Если вы замечаете, что после приема спиртного, даже небольшой дозы появляются экстрасистолы, тогда лучше полностью исключить алкоголь из своей жизни", — предупредил врач.

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