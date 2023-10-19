Причиной роста живота у женщин старше 50 лет является снижение уровня половых гормонов

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У женщин возраста 50+ на фоне наступления менопаузы уменьшается выработка половых гормонов. Об этом заявила врач-эндокринолог Виктория Садовская.

Фото: openverse.org

Женщины могут страдать в этой период от приливов жара, скачков артериального давления, а также появления жировой прослойки в области живота.

Врач напомнила, что многие важные органы располагаются многие важные органы. Они изначально покрыты жировой клетчаткой, а после 50 лет организм увеличивает толщину этого жирового слоя, чтобы лучше защитить их.

Ситуацию усугубляет недостаток движения у женщин в элегантном возрасте — многие из них уже не ходят на работу, а из-за появившихся заболеваний предпочитают больше сидеть и лежать. Из-за этого у них появляется ещё больше проблем со здоровьем, набирается вес, и это заметнее всего по области живота, где часто накапливается внутренний висцеральный жир.

Если висцерального жира мало, его не видно. Если же его много, живот становится большим, круглым и твёрдым на ощупь. Эксперт напомнила, что висцеральный жир — самый опасный для здоровья, потому что он способствует повышению сахара в крови, убивает сосуды, является катализатором воспалений, а также источником гормонов и токсинов.

"Существенное влияние менопауза оказывается и на кожу, которая теряет эластичность", — добавила Садовская, которую цитирует портал "ЮС — Юность Сибири".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...