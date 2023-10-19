Тяжесть в ногах может быть вызвана различными причинами, включая заболевания, плохое кровообращение, пассивный образ жизни, длительные статические нагрузки, прием некоторых лекарственных препаратов, беременность и другие факторы. О том, как избавиться от неприятных ощущений в ногах, рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
"Наиболее вероятной причиной появления тяжести в ногах является хроническая венозная недостаточность как следствие варикозной болезни. Ощущение тяжести может быть вызвано отеками, которые при варикозе возникают в лодыжках и ступнях. Чувство тяжести в ногах может также быть вызвано лишним весом, нарушениями гормонального фона, реакцией организма на изменения погодных условий, заболеваниями почек, артрозом и другими заболеваниями. Чтобы избавиться от тяжести в ногах, необходимо ликвидировать причину данного состояния", — отмечает врач.
Рекомендации, которые могут помочь избавиться от тяжести в ногах:
В некоторых случаях достаточно лишь немного изменить образ жизни и привычки, например:
В других случаях может потребоваться лечение, например, при варикозной болезни может быть проведена склеротерапия. Если у вас появились отёки и тяжесть в ногах, необходимо посетить врача-флеболога и выполнить ультразвуковое дуплексное исследование венозной системы нижних конечностей, резюмировала эксперт.
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