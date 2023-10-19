Учёные нашли способ сохранить бодрость и молодость после 40 лет

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские ученые повторили опыт западных специалистов, вернув молодость организму биохакера Станислава Скакуна. Он поделился этой информацией в программе "О самом главном".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Под влиянием успеха американского миллионера Брайана Джонсона, Станислав Скакун также решил вернуть молодость своему организму. В итоге он добился весьма впечатляющих результатов и приблизил свое состояние к показателям 25-30 лет. Основными методами омоложения стали использование барокамеры и трансфузия плазмы.

Специалисты напоминают, что самыми доступными и простыми способами поддержания организма в хорошей форме являются здоровый сон, регулярные физические нагрузки и умеренный уровень стресса.

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