Российские ученые повторили опыт западных специалистов, вернув молодость организму биохакера Станислава Скакуна. Он поделился этой информацией в программе "О самом главном".
Под влиянием успеха американского миллионера Брайана Джонсона, Станислав Скакун также решил вернуть молодость своему организму. В итоге он добился весьма впечатляющих результатов и приблизил свое состояние к показателям 25-30 лет. Основными методами омоложения стали использование барокамеры и трансфузия плазмы.
Специалисты напоминают, что самыми доступными и простыми способами поддержания организма в хорошей форме являются здоровый сон, регулярные физические нагрузки и умеренный уровень стресса.
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