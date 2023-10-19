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Глава Минздрава РФ Мурашко обеспокоился ростом числа россиян, страдающих ожирением

0:49
Здоровье

Заболеваемость ожирением среди россиян растёт. На это обратил внимание министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава РФ Мурашко обеспокоился ростом числа россиян, страдающих ожирением
Фото: Нейросеть Шедеврум

Министр в ходе заседания совета при президенте РФ по физической культуре и спорту сообщил, что страдающих ожирением жителей РФ насчитывается уже 11 процентов.

"У нас сейчас еще одно такое направление борьбы — это ожирение. Уже 11% населения страдает этим", — сказал Мурашко.

Министр внёс предложение сделать проще доступ к занятиям физкультурой для пациентов с ожирением, чтобы им не приходилось собирать разные справки. Мурашко считает, что для всех, кто проходит профилактические осмотры, нужно оформлять доступ в электронном виде, не приходя для этого к доктору.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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