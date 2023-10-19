Заболеваемость ожирением среди россиян растёт. На это обратил внимание министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в ходе заседания совета при президенте РФ по физической культуре и спорту сообщил, что страдающих ожирением жителей РФ насчитывается уже 11 процентов.
"У нас сейчас еще одно такое направление борьбы — это ожирение. Уже 11% населения страдает этим", — сказал Мурашко.
Министр внёс предложение сделать проще доступ к занятиям физкультурой для пациентов с ожирением, чтобы им не приходилось собирать разные справки. Мурашко считает, что для всех, кто проходит профилактические осмотры, нужно оформлять доступ в электронном виде, не приходя для этого к доктору.
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