Диетолог Дианова рассказала, как часто можно пить кофе без вреда для организма

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежедневное потребление кофеина не должно превышать 100-200 миллиграммов, как сообщает News. ru, ссылаясь на врача-гастроэнтеролога и диетолога Нурию Дианову.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По мнению специалиста, многие люди чувствуют ухудшение самочувствия из-за сокращения длительности светового дня и плохой погоды, и начинают увеличивать употребление кофе в попытке поднять бодрость. Тем не менее, кофе может приносить пользу лишь при соблюдении разумных мер, иначе он может нанести вред.

Дианова пояснила, что кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений, расширяет сосуды кровеносной системы и стимулирует центральную нервную систему. Превышение допустимой суточной дозы кофеина может вызвать проблемы с желудком и изжогу.

Врач рекомендует воздержаться от употребления кофе людям, страдающим язвой или гастритом. Также следует избегать пить кофе за шесть-восемь часов до сна, так как это может вызвать бессонницу у некоторых людей.

Для разнообразия Дианова советует заменить кофе на цикорий. Он не только помогает нормализовать работу кишечника, но и не содержит кофеина. Цикорий обладает натуральным сладковатым вкусом, поэтому нет необходимости добавлять сахар.

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Сколько КОФЕ в ДЕНЬ можно пить? Официальная и неофициальная версии ответа ))