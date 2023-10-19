Тройная эпидемия: российские эксперты объясняют подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, Наталья Пшеничная, заявила, что подъем заболеваемости гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и COVID-19 — явление ежегодное. Эти вирусы считаются типичными для зимнего сезона.
"Ничего необычного в тридемии нет. Дело в том, что вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19 являются так называемыми зимними вирусами." — объяснила Пшеничная.
Пшеничная отметила, что каждую осень наблюдается увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. С ноября по апрель уровень заболеваемости COVID-19 также возрастает, а активность вируса гриппа повышается с февраля по март.
Она также рекомендовала гражданам пройти вакцинацию от гриппа, поскольку грипп и ОРВИ могут привести к осложнениям, включая вирусную или вирусно-бактериальную пневмонию и повредить другие органы.
Ранее, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии Елена Эсауленко предупредила о тройной эпидемии вирусов в текущем респираторном сезоне — сезонных вирусов, гриппа и COVID-19. Она также подчеркнула, что COVID-19 уже не так опасен, как в начале пандемии, и проходит у пациентов легче.
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