Диетолог Дианова рассказала о безвредной суточной норме кофеина

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дневная норма кофеина не должна превышать 100-200 мг во избежание проблем со здоровьем, пишет News. ru. Об этом предупредила врач-диетолог Нурия Дианова.

Фото: https://www.mashed.com

По словам специалиста, перебор с кофеином может привести к тахикардии, перевозбуждению нервной системы и другим последствиям. При этом речь идет не только о злоупотреблении кофе. Помимо этого напитка, кофеин содержится в разных видах колы, энергетиках, черном и зеленом чае.

От всех этих напитков стоит воздержаться за шесть-восемь часов до сна. Те, кому нравится сам вкус кофе, могут заменить его цикорием. Цикорий не содержит кофеина и нормализует стул. Кроме того, за счет природных сахаров он изначально имеет сладковатый вкус.

Как рассказала эксперт, в 60 мл свежесваренного кофе содержится от 30 до 50 мг кофеина. Это стандартная разовая доза с хорошим бодрящим эффектом. В чайной ложке растворимого кофе — от 60 до 100 мг кофеина. В одной чашке чая присутствует около 40 мг кофеина. В 250-граммовой баночке энергетика находится примерно 75-80 мг кофеина — безопасная разовая доза, в банке колы — 43 мг кофеина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Сколько можно пить кофе в день? Кофеин - вред для организма