Кардиолог Бирюкова перечислила наиболее опасные продукты для сердца

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Анна Бирюкова подчеркнула, что важнейшими факторами в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы являются здоровый образ жизни и правильное питание. Она также предупредила о вреде транс-жиров, отметив их как наиболее опасную разновидность жиров, содержащихся в продуктах. Это связано с тем, что организм не способен эффективно усваивать транс-жиры, и они могут долго циркулировать в крови, повышая уровень "плохого" холестерина.

Фото: openverse.org

Бирюкова также отметила, что поваренная соль может быть вредной для сердечно-сосудистой системы, особенно при ежедневном употреблении в избытке. Это может привести к задержке жидкости в организме, развитию отеков, гипертонической болезни и другим сердечным проблемам, сообщает "Газета.Ru".

Сахар, а также переработанные мясные продукты и полуфабрикаты, также были включены в список опасных продуктов для сердца и сосудов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Ешьте Эти 6 продуктов и Сердце будет работать как Часы! Супер-еда для СЕРДЦА...