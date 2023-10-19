Врач-кардиолог Анна Бирюкова подчеркнула, что важнейшими факторами в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы являются здоровый образ жизни и правильное питание. Она также предупредила о вреде транс-жиров, отметив их как наиболее опасную разновидность жиров, содержащихся в продуктах. Это связано с тем, что организм не способен эффективно усваивать транс-жиры, и они могут долго циркулировать в крови, повышая уровень "плохого" холестерина.
Бирюкова также отметила, что поваренная соль может быть вредной для сердечно-сосудистой системы, особенно при ежедневном употреблении в избытке. Это может привести к задержке жидкости в организме, развитию отеков, гипертонической болезни и другим сердечным проблемам, сообщает "Газета.Ru".
Сахар, а также переработанные мясные продукты и полуфабрикаты, также были включены в список опасных продуктов для сердца и сосудов.
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