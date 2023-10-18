Акушер-гинеколог назвала симптомы менопаузы: проблемы со сном и памятью

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Акушер-гинеколог Наталья Голубкова рассказала о проявлениях менопаузы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что с наступлением менопаузы женский организм прекращает синтез яйцеклеток и уменьшается выработка женских половых гормонов.

Менопауза, по словам врача, наступает примерно в 50 лет. Для этого периода характерны изменчивость настроения, проблемы со сном, снижение памяти и концентрации внимания.

Ранее акушер-гинеколог Кристина Григорьева рассказала об особенностях секса в период климакса.

Не исключены также, по словам специалиста, такие симптомы, как потливость, головные боли, гипертония.

"Многие женщины во время климакса сталкиваются с приливами — ощущением тепла или жара, длящимся несколько минут. Часто приливы сопровождаются потоотделением, сердцебиением, ознобом, чувством тревоги", — цитирует слова Голубковой "Вечерняя Москва".

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