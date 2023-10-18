Снизить температуру можно и без лекарств: помогут холодные компрессы

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сбить высокую температуру возможно, даже не используя для этого медикаменты. Об этом напомнила старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Для снижения температуры можно попробовать холодные компрессы, пишет Газета.Ru.

"Нанесение холодных компрессов на лоб, затылок, запястья или ягодицы может помочь снизить температуру тела. Для создания компресса можно использовать мокрую и холодную тряпку или погрузить полотенце в холодную воду", — рассказала Савельева.

Также снижает температуру тела частое питьё, которое само по себе может быть как тёплым, так и холодным, например, прохладные вода и соки.

Ещё одно хорошее средство для снижения температуры — прохладный душ или ванна. Чтобы не допустить некомфортного ощущение холодной воды на коже, струю лучше охлаждать постепенно.

Когда у человека жар, ему лучше надевать лёгкую одежду и временно не заниматься спортом или другими видами физической активности, добавила терапевт.

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