Врач Александр Мясников рассказал о важности соли

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный врач и телеведущий Александр Мясников подчеркнул важность употребления соли в рационе человека и объяснил, почему отказываться от нее нельзя. Он также установил минимальную суточную норму соли.

Фото: openverse

Александр Мясников отметил, что соль играет ключевую роль в правильном функционировании организма, и без нее человеческое здоровье нарушается. Снижение уровня натрия в организме ниже определенного уровня может вызвать серьезные неврологические проблемы, включая судороги и потерю сознания, и в некоторых случаях даже привести к смертельным исходам.

Тем не менее, врач также подчеркнул, что избыток соли в рационе может быть вреден и привести к различным заболеваниям, таким как гипертония и онкологические заболевания почек. Он отметил, что средний россиянин потребляет больше соли, чем рекомендованная суточная норма, и это частично связано с ее содержанием в продуктах, таких как хлеб, колбаса, выпечка и супы.

Александр Мясников напомнил, что для тех, кто решает ограничить употребление соли, нижний допустимый уровень потребления соли составляет 3 грамма в день, что значительно ниже средней дневной нормы, и призвал соблюдать баланс в употреблении соли в питании.

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Доктор Мясников рассказал о последствиях чрезмерного употребления соли