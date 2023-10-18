Ученые выяснили, что откладывание будильника может улучшить когнитивные способности

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Стокгольмского университета в Швеции провели исследование и обнаружили, что откладывание будильника по утрам на 10-20 минут может содействовать улучшению когнитивных способностей. Результаты этого исследования, в котором приняли участие 1732 взрослых, были опубликованы в журнале Willey.

Фото: openverse

Исследователи проанализировали привычки и распорядок дня участников и определили, что те, кто постоянно откладывает будильник, спят в среднем на 22 минуты дольше утром. Оказалось, что люди с такой привычкой проявляют более высокие когнитивные способности, чем те, кто не использует данную практику.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы более подробно изучить это явление и выявить долгосрочные последствия такого режима сна для здоровья.

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