Ученые выяснили, что откладывание будильника может улучшить когнитивные способности

Ученые из Стокгольмского университета в Швеции провели исследование и обнаружили, что откладывание будильника по утрам на 10-20 минут может содействовать улучшению когнитивных способностей. Результаты этого исследования, в котором приняли участие 1732 взрослых, были опубликованы в журнале Willey.
Исследователи проанализировали привычки и распорядок дня участников и определили, что те, кто постоянно откладывает будильник, спят в среднем на 22 минуты дольше утром. Оказалось, что люди с такой привычкой проявляют более высокие когнитивные способности, чем те, кто не использует данную практику.
Ученые планируют продолжить исследования, чтобы более подробно изучить это явление и выявить долгосрочные последствия такого режима сна для здоровья.
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