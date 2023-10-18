Врач Неронов заявил, что нельзя полностью отказываться от сладостей

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов выразил мнение, что полное отказывание от сладостей является ошибкой, так как они способствуют психологическому хорошему состоянию. Врач Неронов подчеркнул, что контроль над потреблением сахара важен, но избегание чрезмерности более разумный подход. Специалист рассказал о неожиданных пользах конфет, отметив, что в разумных количествах они могут быть включены в рацион.

Фото: openverse.org

Например, по словам Неронова, конфеты могут оказать положительное воздействие на психическое состояние, так как они ассоциируются с детской радостью у многих людей. Потребление конфет способствует увеличению уровня серотонина и других нейрокомпонентов, которые способствуют расслаблению и улучшению настроения, сообщает MEDIKFORUM.RU.

Неронов подчеркнул, что полное отказывание от конфет нецелесообразно, но употребление одной-двух конфет в день, два-три раза в неделю в качестве средства для улучшения настроения является безопасным, вкусным и приятным. Он также советовал избегать употребления конфет на голодный желудок, чтобы избежать резких колебаний уровня сахара в крови, и предлагал употреблять их в качестве десерта, то есть после основных блюд. Врач также подчеркнул, что употребление конфет необходимо ограничивать, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, поскольку чрезмерное употребление любого продукта может оказать негативное воздействие на организм.

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