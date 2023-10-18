Стоматолог Габеева рассказала, что простая вода может навредить зубам

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Виктория Габеева подчеркнула, что, в определенных ситуациях, питьевая вода может стать источником проблем для зубов из-за избытка фтора в организме.

Фото: "water drops" by fox_kiyo is licensed under CC BY-SA 2.0.

Фтор играет важную роль в образовании и укреплении костной ткани, а также в процессе образования эритроцитов и в предотвращении кариеса. Нормальному взрослому человеку требуется около 4 мг фтора в день, чтобы поддерживать свое здоровье. Однако, превышение этой нормы может привести к негативным последствиям.

Габеева подчеркнула, что человек получает определенное количество фтора с питьевой водой, поэтому важно следить за ее качеством. Превышение нормы фтора в организме может повысить риск развития флюороза и даже остеопороза.

"Первые видимые признаки избытка фтора проявляются на эмали зубов в виде устойчивых пятен (белых, и в более серьезных случаях, бурых или даже серых). При продолжительном избытке фтора может произойти разрушение эмали зубов," — отметила она.

Специалист также подчеркнула, что, помимо изменения внешнего вида зубов, их функциональность также пострадает. Высокая чувствительность и сколы могут затруднить процесс приема пищи, и поврежденная эмаль может стать местом развития кариеса, что усугубит ситуацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Вода может убить! Не допускайте эти 6 ошибок, когда пьете воду