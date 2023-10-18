Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Губернатор Развожаев рассказал об отражении атаки воздушных целей в Севастополе
Глава Рособрнадзора анонсировал изменение модели перехода в 10-й класс в самом скором времени
Валерия призналась, что любит гастроли за то, что "принадлежит на них самой себе"
43-летняя Виктория Боня показала молодого бойфренда, который привез ее на Мальдивы
Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, почему из НАТО трудно выйти
Учёные представили самый подробный атлас человеческого мозга
Ученые спорят, сможет ли астероид Апофис разрушить всю жизнь на Земле
На Западе заговорили о поражении в битве с Россией за Глобальный Юг
Финляндия планирует построить забор на границе с Россией

Стоматолог Габеева рассказала, что простая вода может навредить зубам

1:25
Здоровье

Виктория Габеева подчеркнула, что, в определенных ситуациях, питьевая вода может стать источником проблем для зубов из-за избытка фтора в организме.

Стоматолог Габеева рассказала, что простая вода может навредить зубам
Фото: "water drops" by fox_kiyo is licensed under CC BY-SA 2.0.

Фтор играет важную роль в образовании и укреплении костной ткани, а также в процессе образования эритроцитов и в предотвращении кариеса. Нормальному взрослому человеку требуется около 4 мг фтора в день, чтобы поддерживать свое здоровье. Однако, превышение этой нормы может привести к негативным последствиям.

Габеева подчеркнула, что человек получает определенное количество фтора с питьевой водой, поэтому важно следить за ее качеством. Превышение нормы фтора в организме может повысить риск развития флюороза и даже остеопороза.

"Первые видимые признаки избытка фтора проявляются на эмали зубов в виде устойчивых пятен (белых, и в более серьезных случаях, бурых или даже серых). При продолжительном избытке фтора может произойти разрушение эмали зубов," — отметила она.

Специалист также подчеркнула, что, помимо изменения внешнего вида зубов, их функциональность также пострадает. Высокая чувствительность и сколы могут затруднить процесс приема пищи, и поврежденная эмаль может стать местом развития кариеса, что усугубит ситуацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Вода может убить! Не допускайте эти 6 ошибок, когда пьете воду
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Запрещенные продукты при повышенном холестерине
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Москва может зеркально ответить на поставки и применение ВСУ БР ATACMS Любовь Степушова Транспортный чиновник рассказал о Крымском мосте Олег Володин Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Последние материалы
Глава Рособрнадзора анонсировал изменение модели перехода в 10-й класс в самом скором времени
Грунт для рассады заготавливаем сейчас: почему это важно?
Валерия призналась, что любит гастроли за то, что "принадлежит на них самой себе"
43-летняя Виктория Боня показала молодого бойфренда, который привез ее на Мальдивы
Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, почему из НАТО трудно выйти
Врач рассказала, чем опасен дефицит магния
Стоматолог Габеева рассказала, что простая вода может навредить зубам
Учёные представили самый подробный атлас человеческого мозга
На Западе заговорили о поражении в битве с Россией за Глобальный Юг
Ученые спорят, сможет ли астероид Апофис разрушить всю жизнь на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников