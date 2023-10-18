Виктория Габеева подчеркнула, что, в определенных ситуациях, питьевая вода может стать источником проблем для зубов из-за избытка фтора в организме.
Фтор играет важную роль в образовании и укреплении костной ткани, а также в процессе образования эритроцитов и в предотвращении кариеса. Нормальному взрослому человеку требуется около 4 мг фтора в день, чтобы поддерживать свое здоровье. Однако, превышение этой нормы может привести к негативным последствиям.
Габеева подчеркнула, что человек получает определенное количество фтора с питьевой водой, поэтому важно следить за ее качеством. Превышение нормы фтора в организме может повысить риск развития флюороза и даже остеопороза.
"Первые видимые признаки избытка фтора проявляются на эмали зубов в виде устойчивых пятен (белых, и в более серьезных случаях, бурых или даже серых). При продолжительном избытке фтора может произойти разрушение эмали зубов," — отметила она.
Специалист также подчеркнула, что, помимо изменения внешнего вида зубов, их функциональность также пострадает. Высокая чувствительность и сколы могут затруднить процесс приема пищи, и поврежденная эмаль может стать местом развития кариеса, что усугубит ситуацию.
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