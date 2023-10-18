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Иммунолог Болибок рассказал, что тридемии и осложнений поможет избежать вакцинация

1:15
Здоровье

Только вакцинация способна помочь уберечься от инфекций и их последствий в период осенней тридемии, предупреждает иммунолог Владимир Болибок. Тридемия — новое слово для россиян, означающее тройное нашествие сезонных вирусов.

Иммунолог Болибок рассказал, что тридемии и осложнений поможет избежать вакцинация
Фото: https://cdnn21.img.ria.ru

Триаду составляют грипп, респираторно-синцитиальный вирус и различные мутации COVID-19. Проверенных вакцин от коронавируса и гриппа в России хватает, заметил эксперт. Стопроцентный иммунитет после прививки от коронавируса не гарантирован, но вакцинация облегчает течение болезни, если заражение все же случилось.

Также прививка предохраняет от так называемого постковидного синдрома, на который часто жалуются переболевшие. Все используемые в России антиковидные вакцины практически не имеют побочных действий, что уже подтверждено практикой.

Поэтому бояться прививки не надо, пояснил Болибок. Напротив, следует поспешить вакцинироваться, поскольку первая волна тридемии ожидается уже в конце октября. Особенно это важно для людей в возрасте, чей иммунитет уже не так силен. Также не стоит игнорировать вакцинацию страдающим хроническими патологиями.

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Вакцинация от коронавируса 2023
Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Ясинская Светлана
Детский аллерголог-иммунолог
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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