Иммунолог Болибок рассказал, что тридемии и осложнений поможет избежать вакцинация

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Только вакцинация способна помочь уберечься от инфекций и их последствий в период осенней тридемии, предупреждает иммунолог Владимир Болибок. Тридемия — новое слово для россиян, означающее тройное нашествие сезонных вирусов.

Фото: https://cdnn21.img.ria.ru

Триаду составляют грипп, респираторно-синцитиальный вирус и различные мутации COVID-19. Проверенных вакцин от коронавируса и гриппа в России хватает, заметил эксперт. Стопроцентный иммунитет после прививки от коронавируса не гарантирован, но вакцинация облегчает течение болезни, если заражение все же случилось.

Также прививка предохраняет от так называемого постковидного синдрома, на который часто жалуются переболевшие. Все используемые в России антиковидные вакцины практически не имеют побочных действий, что уже подтверждено практикой.

Поэтому бояться прививки не надо, пояснил Болибок. Напротив, следует поспешить вакцинироваться, поскольку первая волна тридемии ожидается уже в конце октября. Особенно это важно для людей в возрасте, чей иммунитет уже не так силен. Также не стоит игнорировать вакцинацию страдающим хроническими патологиями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Вакцинация от коронавируса 2023