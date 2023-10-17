Wiley: употребление злаков вызывает в мозге изменения, ведущие к лишнему весу

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии обнаружили, что употребление злаков может привести к изменениям в функционировании гипоталамуса и потенциально спровоцировать увеличение веса. Их исследование было опубликовано в онлайн-библиотеке Wiley.

Фото: openverse.org

Глютен, белок, содержащийся в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень и овес, имеет решающее значение для придания тесту желаемой текстуры и эластичности.

Стремясь исследовать потенциальные неблагоприятные последствия введения глютена в рацион для здоровья, исследователи провели эксперименты на мышах. Эти мыши были разделены на две группы, обе придерживались диеты с высоким содержанием жиров. Первая группа потребляла значительное количество глютена. Кроме того, были включены две контрольные группы мышей, каждая из которых придерживалась диеты с низким содержанием жиров, причем одна из них содержала глютен.

Через 14,5 недель в обеих группах мышей, придерживавшихся диеты с высоким содержанием жиров, наблюдалось увеличение веса. Те мыши, чей рацион не включал глютен, набрали в среднем 16,5 грамма, в то время как мыши из первой группы, которые потребляли глютен, набрали 20,4 грамма. У мышей, придерживавшихся диеты с низким содержанием жиров, не наблюдалось избыточного увеличения веса.

Исследование показало, что диета с высоким содержанием глютена увеличивает количество астроцитов, которые являются клетками гипоталамуса, участвующими в иммунном ответе мозга. Было обнаружено, что чрезмерное потребление жиров в сочетании с диетой, богатой глютеном, потенциально приводит к воспалению гипоталамуса и повреждению головного мозга. Это негативное воздействие на здоровье может способствовать как увеличению массы тела, так и нарушениям регуляции уровня сахара в крови.

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