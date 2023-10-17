Диетолог Лазаренко рассказала об опасности полуфабрикатов

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не следует употреблять полуфабрикаты ежедневно, так как они содержат большое количество вредных добавок, заявила доктор диетолог Наталья Лазуренко.

Фото: openverse

По мнению эксперта, перед употреблением полуфабриката необходимо ознакомиться с его составом. Производители обязаны указывать первыми ингредиенты, которых в продукте больше всего.

"Если, например, в начале списка указан сахар или какие-либо вредные добавки, а также избыточное количество усилителей вкуса, то сразу становится понятно, что это не очень полезный продукт", — сообщила специалист.

Лазуренко также отметила, что если у полуфабрикатов короткий срок годности, то в составе может быть больше натуральных ингредиентов. Тем не менее, полуфабрикаты следует употреблять только в случаях, когда нет времени готовить что-то полезное, так как чрезмерное потребление продуктов с сомнительным составом может негативно сказаться на здоровье.

"Если состав полуфабриката напоминает целую таблицу Менделеева, то, соответственно, следует ожидать разнообразных реакций организма", — подчеркнула медик.

Среди негативных реакций могут встречаться пищевая аллергия, нарушения работы желудочно-кишечного тракта и вызов хронических заболеваний, сообщает диетолог News. Ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...