Автор Telegram-канала "Пара в поиске угара" сообщил, что существуют опасные сексуальные позы, которые могут вызвать травмы.
Первая из рисковых положений — это поза "женщина сверху", которая может представлять угрозу для мужчин и привести к перелому пениса. Большинство сексуальных травм, происходящих во время полового акта, связаны с этой позой.
Второй по опасности — это поза "догги-стайл", которая может вызвать неприятные ощущения как у женщин, так и у мужчин. Интенсивные движения партнеров могут привести к искривлению полового члена, а глубокое проникновение может вызвать разрыв влагалища.
Третье место по опасности занимает "миссионерская" поза. Эта поза рискованна для женщин с коротким шейкой матки.
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