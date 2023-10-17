Эксперты назвали три самые опасные позы в сексе

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Автор Telegram-канала "Пара в поиске угара" сообщил, что существуют опасные сексуальные позы, которые могут вызвать травмы.

Фото: Openverse

Первая из рисковых положений — это поза "женщина сверху", которая может представлять угрозу для мужчин и привести к перелому пениса. Большинство сексуальных травм, происходящих во время полового акта, связаны с этой позой.

Второй по опасности — это поза "догги-стайл", которая может вызвать неприятные ощущения как у женщин, так и у мужчин. Интенсивные движения партнеров могут привести к искривлению полового члена, а глубокое проникновение может вызвать разрыв влагалища.

Третье место по опасности занимает "миссионерская" поза. Эта поза рискованна для женщин с коротким шейкой матки.

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3 самые неудачные и опасные позы в сексе.