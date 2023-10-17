В нарушении менструального цикла могут быть виноваты пестициды

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Екатерина Фёдорова заявила, что у нарушения менструального цикла может быть весьма неожиданная причина.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

По словам эксперта, дело тут может быть в пестицидах, применяемых в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и возбудителями болезней растений. Эти вещества могут оказывать отрицательное влияние не только на обменные процессы человека, но и вносить изменения в менструальный цикл женщин.

"Эти вещества способны спровоцировать снижение и даже полную блокировку продукции гормонов. У женщин, которые постоянно контактируют с пестицидами (например, в процессе обработки цветов или при употреблении в пищу продуктов, выращенных с их применением), менструальный цикл заметно удлиняется", — объяснила гинеколог, слова которой приводит Газета.Ru.

По этой причине контактирования с пестицидами необходимо ограничить, и стараться не использовать в пищу продукты, которые в процессе выращивания обрабатывались таким образом.

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