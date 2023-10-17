Мифы и факты о картофеле: вреден ли он для фигуры и как готовить правильно

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для многих россиян картофель — это обыденный продукт, и его влияние на фигуру вызывает определенные опасения. Тем не менее, эксперты утверждают, что картофель может быть полезным, если его правильно употреблять.

Фото: openverse.org

Факт № 1: Картофель не обязательно ведет к набору веса.

Рекомендуется соблюдать умеренность в потреблении (150-200 грамм в день) и предпочитать вареный или запеченный картофель. Это помогает сохранить калорийность в пределах разумного.

Факт № 2: Картофельный крахмал полезен для кишечной микрофлоры.

Крахмал в составе картофеля служит источником питания и поддерживает здоровую микрофлору кишечника, способствуя нормальной работе пищеварительной системы.

Факт № 3: Приготовление картофеля при высоких температурах (выше 120 г

радусов) может вызвать образование токсичного акриламида.

Поэтому рекомендуется избегать жарких и очень жарких методов приготовления картофеля.

Факт № 4: Картофель лучше не сочетать с молоком, так как это сочетание может вызвать дискомфорт кишечника и другие проблемы.

Вместо молока рекомендуется использовать отвар или добавить немного сливочного масла.

Факт № 5: Картофель долго не хранится

Картофель долго не хранится, и после полугода с момента сбора урожая его ценность снижается. Долгое хранение может способствовать образованию соланина, поэтому зеленеющие клубни лучше выбросить.

Итак, картофель может быть полезным и вкусным продуктом, если употреблять его в разумных количествах и правильно готовить.

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