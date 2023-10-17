Чтобы не поправляться от картофеля, нужно есть его отварным в сочетании с некрахмалистыми овощами

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-диетолога Татьяны Мещеряковой, бытует стереотип, что от картофеля можно сильно поправиться.

Фото: openverse.org

Врач подчеркнула, что с картофелем нужно быть осторожным только диабетикам, в то время как всем остальным его спокойно можно есть без вреда для здоровья и фигуры.

Картофель — это полезный продукт, если соблюдать нехитрые правила по его употреблению, отметила эксперт.

Во-первых, есть этот овощ желательно не больше трёх раз в неделю и не больше 200 граммов в день.

Тем, кто боится поправиться, нужно отдавать предпочтение отварному или запечённому картофелю.

"Картофель сочетается с некрахмалистыми овощами, зеленью, нежирными сортами мяса, птицы и рыбы. Его "жирные" вариации — фри, чипсы, жареную картошку — лучше не употреблять", — рассказала Мещерякова в беседе с "Лайфом".

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