Одна из трёх ошибок, из-за которых женщины теряют молодость после 30 лет, — отсутствие силовых нагрузок

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о трёх распространённых ошибках женщин после 30 лет, из-за которых они слишком быстро теряют здоровье и молодость.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Первая ошибка женщин в возрасте за 30 — это непонимание негативных последствий дефицита витаминов и микроэлементов, который может привести к сбоям в нормальном функционировании разных систем организма.

Вторая ошибка, по мнению эксперта, — это пренебрежительное отношение к своему гормональному фону, колебания которого плохо влияют на работу щитовидной железы, надпочечников, яичников. Если эти органы будут работать должным образом, организм женщин будет работать как молодой и в более зрелом возрасте.

Третья ошибка, по которой женщины начинают быстро терять молодость после 30 лет — это нежелание давать себе силовые нагрузки. Красивого, здорового тела с крепкими мышцами можно добиться исключительно через занятия спортом и физические нагрузки, уверена врач.

"Игнорировать силовые тренировки и тренировки на гибкость — ошибка, которая ведет к преждевременной дряблости мышц и кожи, старческой скованности движений", — сказала Лебедева, которую цитирует портал MedikForum. ru.

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