Врач Михеев рассказал, из-за каких наушников можно потерять слух

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В наши дни, мало кто может представить свою жизнь без использования наушников. Мы сопровождаем свои будни и досуг любимыми мелодиями, слушая их как в пути на работу, так и во время повседневных дел. Однако, стоит отметить, что научные исследования показывают, что регулярное прослушивание музыки в наушниках на максимальной громкости может иметь серьёзные негативные последствия для нашего слуха, как сообщил врач-оториноларинголог Николай Михеев.

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Согласно эксперту, люди, которые ежедневно проводят несколько часов с наушниками, находясь в мире громкой музыки, оказываются в группе риска.

"Проблема заключается в том, что такой режим использования наушников может серьёзно повредить слуховые нервы, что, в конечном итоге, может привести к частичной или полной утрате слуха. При условии регулярного прослушивания на полной громкости в течение трех-четырех лет, человеку угрожает реальная утрата слуха", — пояснил медик в интервью для интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Тем, кто не хочет отказываться от этой привычки, важно принять определенные меры, чтобы минимизировать риск.

"Рекомендуется избегать использования внутриканальных наушников, поскольку они направляют звук прямо к барабанной перепонке. Также не рекомендуется слушать музыку в наушниках на полной громкости, особенно более двух часов подряд, и в целом не превышать двух-трех часов прослушивания", — дополнил эксперт.

Кроме того, по его словам, более предпочтительными являются большие накладные или полноразмерные наушники, которые полностью закрывают ушную раковину. Также, рекомендуется слушать музыку на уровне звука, составляющем 70-80% от максимальной громкости. Такие предосторожности могут существенно снизить риск повреждения слуха и позволить продолжать наслаждаться музыкой, не подвергая свое здоровье опасности.

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