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Ученые назвали диету, которая защищает от рака молочной железы

2:02
Здоровье

Исследователи из итальянского Катанийского университета, работая в составе научной группы, выявили потенциальную эффективность безуглеводной диеты в борьбе с раком молочной железы. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Nutrients, сообщает Газета. Ru.

Ученые назвали диету, которая защищает от рака молочной железы
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кето-диета, известная своим высоким содержанием жиров и минимальным уровнем углеводов, была разработана в 1920-х годах с целью лечения сахарного диабета второго типа и эпилепсии.

Исследователи отметили, что употребление продуктов, подвергнутых высокой обработке, особенно животного происхождения, может повышать риск развития рака молочной железы. Факторы, такие как красное мясо, жирная пища и углеводы, способствуют увеличению уровня циркулирующих эстрогенов, воспалительных цитокинов (сигнальных молекул, вызывающих воспаление в тканях) и инсулиноподобного фактора роста (белка, структурно и функционально схожего с инсулином).

Ученые поставили задачу определить, может ли кето-диета приносить пользу пациентам, страдающим раком молочной железы. Для этой цели они провели анализ предыдущих исследований, посвященных роли диеты с низким содержанием углеводов в лечении рака.

Исследование выявило, что кето-диета способна воздействовать на обмен веществ опухолевых клеток, замедляя их размножение. Кроме того, снижение углеводов в рационе способствует снижению уровня сахара в крови, что тормозит передачу сигналов инсулиноподобным рецепторам роста, что, в свою очередь, угнетает рост опухолей. Низкоуглеводная диета также оказывает защитное воздействие на здоровые клетки, снижая их уязвимость перед радиационным и химиотерапевтическим воздействием.

Авторы исследования дополнили, что соблюдение такой диеты может стать дополнительным методом лечения рака молочной железы.

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Что такое кето диета и в чем ее плюсы? ☝️
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
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