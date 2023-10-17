При сахарном диабете важно постоянно поддерживать безопасный уровень сахара в организме. В таких случаях необходимо использовать пищевые добавки, которые полезны не только для тех, кто страдает этим заболеванием, но также для тех, кто употребляет большое количество сладких продуктов и мало занимается физической активностью. Врач доказательной медицины Олег Абакумов поделился информацией о восьми продуктах, которые могут быть полезными в этом контексте.
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.
Первым продуктом являются семена чиа, которые богаты клетчаткой, полезными жирами, омега-3, кальцием и антиоксидантами. Они помогают снизить уровень "плохого" холестерина и триглицеридов. Исследования показывают, что употребление семян в сочетании с углеводами помогает снизить уровень глюкозы в крови через 2 часа после приема пищи и улучшить контроль сахара у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.
Другим полезным продуктом является темный шоколад, содержащий минимум 85% какао. Какао способствует улучшению чувствительности к инсулину. Рекомендуется употреблять не более 25-40 граммов темного шоколада в день.
Кофе также может снижать риск развития диабета на 7 процентов, хотя точные причины этого эффекта пока неизвестны. Полифенолы, содержащиеся в кофе, предположительно обладают антиоксидантными свойствами и могут помогать в предотвращении ожирения и диабета 2-го типа. Однако кофе рекомендуется употреблять до 15 часов дня.
Зеленые овощи, такие как капуста и шпинат, богаты витаминами, минералами, белком, клетчаткой и антиоксидантами, исследования также указывают на их способность снизить риск развития диабета. Они отличаются низким содержанием углеводов и калорий.
Миндаль полезен в регулировании уровня глюкозы благодаря высокому содержанию магния. Исследования также показывают, что стевия может снизить уровень инсулина и глюкозы после приема пищи.
Фрукты, такие как виноград, изюм, яблоки и груши, могут снизить риск развития диабета 2-го типа, при условии употребления трех порций в неделю. Однако соки, наоборот, могут повышать риск.
Черника богата калием, аскорбиновой кислотой, магнием, йодом и серой, а также содержит высокую концентрацию полифенолов и антиоксидантов. Этот ягодный плод способствует повышению чувствительности к инсулину и улучшению усвоения глюкозы.
Все эти продукты могут быть включены в рацион питания для поддержания здорового уровня сахара в крови и снижения риска развития сахарного диабета, сообщает "Вести Подмосковья".
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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