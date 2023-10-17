Врач Абакумов назвал восемь продуктов, которые помогут при сахарном диабете

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При сахарном диабете важно постоянно поддерживать безопасный уровень сахара в организме. В таких случаях необходимо использовать пищевые добавки, которые полезны не только для тех, кто страдает этим заболеванием, но также для тех, кто употребляет большое количество сладких продуктов и мало занимается физической активностью. Врач доказательной медицины Олег Абакумов поделился информацией о восьми продуктах, которые могут быть полезными в этом контексте.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Первым продуктом являются семена чиа, которые богаты клетчаткой, полезными жирами, омега-3, кальцием и антиоксидантами. Они помогают снизить уровень "плохого" холестерина и триглицеридов. Исследования показывают, что употребление семян в сочетании с углеводами помогает снизить уровень глюкозы в крови через 2 часа после приема пищи и улучшить контроль сахара у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Другим полезным продуктом является темный шоколад, содержащий минимум 85% какао. Какао способствует улучшению чувствительности к инсулину. Рекомендуется употреблять не более 25-40 граммов темного шоколада в день.

Кофе также может снижать риск развития диабета на 7 процентов, хотя точные причины этого эффекта пока неизвестны. Полифенолы, содержащиеся в кофе, предположительно обладают антиоксидантными свойствами и могут помогать в предотвращении ожирения и диабета 2-го типа. Однако кофе рекомендуется употреблять до 15 часов дня.

Зеленые овощи, такие как капуста и шпинат, богаты витаминами, минералами, белком, клетчаткой и антиоксидантами, исследования также указывают на их способность снизить риск развития диабета. Они отличаются низким содержанием углеводов и калорий.

Миндаль полезен в регулировании уровня глюкозы благодаря высокому содержанию магния. Исследования также показывают, что стевия может снизить уровень инсулина и глюкозы после приема пищи.

Фрукты, такие как виноград, изюм, яблоки и груши, могут снизить риск развития диабета 2-го типа, при условии употребления трех порций в неделю. Однако соки, наоборот, могут повышать риск.

Черника богата калием, аскорбиновой кислотой, магнием, йодом и серой, а также содержит высокую концентрацию полифенолов и антиоксидантов. Этот ягодный плод способствует повышению чувствительности к инсулину и улучшению усвоения глюкозы.

Все эти продукты могут быть включены в рацион питания для поддержания здорового уровня сахара в крови и снижения риска развития сахарного диабета, сообщает "Вести Подмосковья".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Питание при сахарном диабете