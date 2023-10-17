Врач Королева назвала крупу, которая помогает нервной системе

Пропаренный рис богат витаминами группы B, что приносит пользу нервной системе, как отмечает врач-терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Чтобы сохранить максимальное количество питательных веществ в рисе, его предварительно пропаривают. В этом процессе витамины группы B и дополнительные минеральные элементы переходят из оболочки риса в его центральную часть, делая его еще более полезным, как поясняет эксперт.
Витамины группы B играют важную роль в поддержании нормальной функции нервной системы, и их недостаток может вызвать различные неврологические проблемы.
При приготовлении риса существуют несколько важных правил. Сначала его следует замочить в холодной воде на ночь и затем тщательно промыть утром, пока вода не станет чистой. Это помогает уменьшить содержание крахмала с высоким гликемическим индексом в рисе. После этого можно начинать готовить рис. Его можно употреблять как на завтрак, так и на обед или ужин, по совету Королевой.
Эксперт также рекомендует комбинировать рис с овощами и зеленью, так как пищевые волокна помогают улучшить работу кишечника. Рис без добавления овощей и клетчатки может замедлить перистальтику кишечника и способствовать возникновению запоров, особенно у пожилых людей, сообщает Москва 24.
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