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Диетолог считает средиземноморскую диету самой сбалансированной

1:16
Здоровье

Врач-диетолог, член Российского научного медицинского общества терапевтов и заведующая лечебным отделением санатория "Ревиталь Парк" Наталья Егоренкова выделила диеты, которые меньше всего вредят организму.

Диетолог считает средиземноморскую диету самой сбалансированной
Фото: https://search.creativecommons.org/

"Я бы выделила средиземноморскую диету как наиболее сбалансированную по пищевым нутриентам. Чаще всего кардиологи, диетологи, эндокринологи рекомендуют придерживаться именно ее", — сказала Егоренкова, которую цитирует Газета. Ru.

Другой достаточно сбалансированной диетой специалист считает флекситарианство, в основе которой лежит растительная пища, но допускается и мясо животных.

Также в качестве полезных эксперт назвала DASH-диету, которая нацелена на поддержание нормальных показателей артериального давления из-за сниженного количества соли, и GAPS-диету, нормализующую микрофлору кишечника благодаря высокому содержанию пищевых волокон.

Самой оптимальной можно назвать диету, в которой потребляется много белка, а простых жиров и углеводов содержится минимальное количество. По мнению Егоренковой, такой можно назвать сочетание средиземноморской и DASH-диеты.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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