Врач-диетолог, член Российского научного медицинского общества терапевтов и заведующая лечебным отделением санатория "Ревиталь Парк" Наталья Егоренкова выделила диеты, которые меньше всего вредят организму.
"Я бы выделила средиземноморскую диету как наиболее сбалансированную по пищевым нутриентам. Чаще всего кардиологи, диетологи, эндокринологи рекомендуют придерживаться именно ее", — сказала Егоренкова, которую цитирует Газета. Ru.
Другой достаточно сбалансированной диетой специалист считает флекситарианство, в основе которой лежит растительная пища, но допускается и мясо животных.
Также в качестве полезных эксперт назвала DASH-диету, которая нацелена на поддержание нормальных показателей артериального давления из-за сниженного количества соли, и GAPS-диету, нормализующую микрофлору кишечника благодаря высокому содержанию пищевых волокон.
Самой оптимальной можно назвать диету, в которой потребляется много белка, а простых жиров и углеводов содержится минимальное количество. По мнению Егоренковой, такой можно назвать сочетание средиземноморской и DASH-диеты.
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