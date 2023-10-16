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Диетолог Соломатина считает, что без ежедневных супов вполне можно обойтись

1:02
Здоровье

При всей пользу правильно приготовленных супов специалисты Роскачества считают, что каждый день есть это блюдо вовсе не обязательно.

Диетолог Соломатина считает, что без ежедневных супов вполне можно обойтись
Фото: Openverse

Главное, чтобы ежедневное меню было разнообразным, тогда суп перестаёт быть обязательным блюдом в обед, считает врач-диетолог Елена Соломатина.

При этом овощные или сваренные на нежирном бульоне супы полезны для худеющих, для которых это блюдо при желании может стать основным в рационе.

Также супы полезны людям с заболеваниями ЖКТ. А если его не переваривать, то там остаются важные витамины, микро- и макроэлементы, отметила эксперт.

Однако все достоинства супа не делают это блюдо необходимым для ежедневного рациона, подчеркнула диетолог.

"С другой стороны, совсем не обязательно есть суп каждый день. Если вы любите овощи, салаты, питаетесь разнообразно, то вполне можете обойтись и без первых блюд", — сказала Соломатина в разговоре с ТАСС.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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